البلدية توقع عقد مشروع وسائل عبور المشاة

05 مارس 2020 || أعلن المدیر العام لبلدیة الكویت أحمد المنفوحي توقیع عقد مشروع وسائل عبور المشاة وذلك بھدف تطویر شبكة الطرق لسلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الھوائیة في البلاد.

وأضاف المنفوحي، في بیان صحفي صادر عن البلدیة الیوم، أن العقد تم توقيعه مع مكتبين استشاريين أحدهما عالمي والثاني محلي، مشیرًا إلى أن المشروع یدرس المخطط الھیكلي لوسائل عبور المشاة وسلامة حركتھم على كل الطرق لا سیما السریعة.

وذكر أن المشروع سیضع معاییر ولوائح تحدد مواقع عبور المشاة والشروط الواجب توفرھا وأنواع وسائل العبور واشتراطاتھا إضافة إلى وضع ممرات تربط مواقع العبور المختلفة ومسارات للدراجات الھوائیة وممرات جانبیة للمشاة.

ولفت إلى أنه سیضع أیضًا متطلبات تقي المشاة من العوامل الجویة مع مراعاة معاییر السلامة بشكل متوازن مع استعمالات الأراضي المختلفة وذلك بالتنسیق مع كل الجھات المعنیة خصوصًا الھیئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة.

وأفاد أن المشروع سیشتمل على خمس مراحل تبدأ من مرحلة جمع والمعلومات وتحليلها ثم مرحلة إعداد المخطط الھیكلي والإرشادات والمعاییر ثم مرحلة تطویر المخططات التفصیلیة للمناطق النموذجیة ومرحلة إعداد خطط التنفیذ وأخیرًا إعداد التقاریر والمستندات النھائیة.

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