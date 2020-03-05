الكويت تقدم مساعدات طبية عاجلة لدعم جهود الصين في مكافحة «كورونا»

05 مارس 2020 || أعلن سفیر الكویت لدى الصین سمیح حیات تبرع مجلس الوزراء بمبلغ ثلاثة ملایین دولار أمریكي «نحو 21 ملیون یوان صیني» للصین دعمًا لجھودھا الحثیثة في احتواء فیروس «كورونا» المستجد ومكافحته.

وقال السفیر حیات في تصریح لـ إن ھذا التبرع سیكون على شكل مساعدات طبیة عاجلة یجري تسلیمھا بالتنسیق العالي المستوى مع الحكومة الصینیة، مؤكدًا تقدیر الكویت للجھود والإجراءات التي تتخذھا الحكومة الصینیة في حربھا ضد الفیروس.

وشدد على “تضامن الكویت القوي ممثلة بسفارتھا في بكین مع القیادة الصینیة الرشیدة وشعبھا الصدیق في ھذا الظرف الصعب”.

وبين أن السفارة ومنذ بدء تفشي الفیروس تعمل على مدار أیام الأسبوع دون توقف وحتى في عطل نھایة الأسبوع للوقوف على جمیع الأمور الدقیقة في ظل الظروف الاستثنائیة القائمة التي تتطلب الحوار الفوري مع قیادات الحكومة الصینیة.

وذكر السفیر أنه منذ تفشي الفیروس “العنید” في الصین في السادس والعشرين من شھر ینایر الماضي فإنه لم تسجل أي حالة إصابة لأي مواطن كویتي ھناك حیث إنه تم إجلاؤھم للكویت “بصحة وسلامة”.

ودعا السفیر حیات مجددًا إلى الاستمرار في أخذ الحیطة والحذر والتشدید على ضرورة الالتزام التام بالإرشادات الوقائیة العامة التي تصدرھا السلطات المحلیة في بكین بصفة یومیة وذلك نظرًا لتفشي الفیروس في عموم الصین.

وأضاف أن وزارة الخارجیة والبعثة الدبلوماسیة الكویتیة نشرت أرقام التواصل مع سفارة البلاد في الصین مرات عدة سابقة حیث تعمل على مدار الساعة للرد على جمیع الاستفسارات وحالات الطوارئ التي تردھا .

«إع»