نواب: أمننا الصحي خط أحمر

أكد النائب نايف المرداس، أن الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين خط أحمر، مشددا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة ويجب عليها الإستمرار بإلزام الوافدين للكويت بإحضار شهادة الخلو من فيروس كورونا وعدم الإستجابه لأيّة ضغوط سياسية.

بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “كل المواثيق الدولية تُقر بأن من حق أي بلد أن يتخذ كل الإجراءات الإحترازية لحماية أمنه القومي والصحى لشعبه ومن يقيم على أرضه، وأرفض تماماً قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر فى هذه الإجراءات ويجب أن نكون “قد قرارتنا ولانخضع لأي تهديدات سياسية، أمننا الصحي خط أحمر”.