الغانم: صحة وسلامة المواطنين في الكويت فوق أي اعتبارات أخرى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن صحة وسلامة المواطنين في الكويت فوق أي اعتبارات أخرى، مضيفاً “لذا أتمنى على الأخوة في مجلس الوزراء اتخاذ القرارات التي تحمي الأمن الصحي للبلاد دون تردد في اجتماعهم الطارئ اليوم”.

وأضاف الغانم، “قد تحدثت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم وكلي ثقة في حرصهم على اتخاذ القرارات التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين دون محاباة لأحد، وأدعوهم لعقد مؤتمر صحفي على مستوى الوزراء لتوضيح بعض الأمور التي شابها اللبس للمواطنين بكل شفافية ووضوح كما أكرر الشكر والتقدير والدعم لكل كوادرنا الوطنية العاملة في كافة الجهات المعنية”.