الغانم : واثقون باتخاذ الحكومة قرارات تحمي أمن الكويت الصحي

06 مارس 2020 || أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الجمعة عن ثقته في حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا الغانم في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» الحكومة إلى “اتخاذ القرارات التي تحمي الأمن الصحي للبلاد في اجتماعهم الطارئ اليوم”.

وشدد على ان “صحة وسلامة المواطنين في الكويت فوق اي اعتبارات أخرى لذا أتمنى على الأخوة في مجلس الوزراء اتخاذ القرارات التي تحمي الأمن الصحي للبلاد”.

وأضاف “تحدثت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم وكلي ثقة في حرصهم على اتخاذ القرارات التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين”.

ودعا الى “عقد مؤتمر صحفي على مستوى الوزراء لتوضيح بعض الأمور التي شابها اللبس للمواطنين بكل شفافية ووضوح” مجددا الشكر والتقدير والدعم لكل الكوادر الوطنية العاملة في كل الجهات المعنية.