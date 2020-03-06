وزارة الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

06 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الجمعة عدم تسجیل أي حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «في البلاد خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان صحفي إنھ بذلك یبقى عدد الحالات على ما ھو علیھ 58 حالة وجمیعھا مستقرة إلا أن ھناك حالتین تتلقیان الرعایة الطبیة في العنایة المركزة ومازالت حالة إحداھما حرجة والأخرى مستقرة كما أن ھناك حالة واحدة تماثلت للشفاء .

وأكد السند على دعوة وزارة الصحة للجمھور الكریم إلى الأخذ بجمیع التدابیر الوقائیة في مكافحة العدوى وعلى عدم السفر في الوقت الحالي وتجنب التجمعات حرصا على صحتھم وسلامتھم وحفاظا على صحة المجتمع.

وشدد على ضرورة متابعة القنوات الرسمیة لوزارة الصحة بشأن آخر التطورات والمستجدات وعدم تداول الأخبار غیر الموثوقة.