مجلس الوزراء: تعليق الرحلات الجوية من والى 7 دول لمدة اسبوع

07 مارس 2020 || عقد مجلس الوزراء الكویتي اجتماعه الاستثنائي مساء الیوم في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما یلي: “استھل سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح اجتماع مجلس الوزراء الیوم الخاص بمتابعة جھود مكافحة انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «وتوفیر كافة الإمكانات والاحتیاطات اللازمة بما یحفظ صحة وسلامة المواطنین والمقیمین.

كما قدم وزیر الصحة رئیس الفریق المكلف بمتابعة تطورات فیروس كورونا الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح شرحا بشأن أخر المستجدات في ھذا الشأن كما بین الاحصائیات والتقاریر المتعلقة بتداعیات ونتائج انتشار الفیروس في دول العالم.

وفي ھذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بالجھود المخلصة والتضحیات التي یقوم بھا الأطباء والطاقم الطبي المساعد معبرا عن اعتزازه بھذا الدور الإنساني العظیم منوھا بالجھود الطیبة التي تبذلھا الكوادر المساندة في أداء وإنجاز مھامھم الإنسانیة.

وفي إطار الإجراءات التي یتم اتخاذھا للحد من انتشار وتفشي فیروس كورونا فقد استوجب الأمر اتخاذ إجراءات احترازیة مؤقتة تتعلق بالجالیات الأكبر عددا والمقیمة في البلاد والحاقا بالتعامیم الصادرة من الإدارة العامة للطیران المدني إلى جمیع شركات الطیران العاملة في مطار الكویت الدولي منذ ظھور الوباء في شھر ینایر الماضي والمتعلقة بإیقاف الرحلات الجویة من وإلى كل من «الصین -ھونغ كونغ- الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة- جمھوریة كوریا الجنوبیة- مملكة تایلاند – الجمھوریة الإیطالیة- جمھوریة سنغافورة- الیابان- جمھوریة العراق».

كما استعرض المجلس الإجراءات المتخذة حالیا حیال المسافرین القادمین من بعض الدول الأقل خطورة حالیا في مطار الكویت الدولي من فحص حراري ومخبري للتأكد من خلو القادمین من حمل الفیروس.

وفي ضوء قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد یوم الخمیس 5 مارس 2020 بتكلیف الجھات المختصة بتقدیم البدائل العملیة التي تضمن خلو المسافرین القادمین إلى البلاد من فیروس كورونا فقد اصدر مجلس الوزراء قراره بإیقاف لجمیع رحلات الطیران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكویت الدولي للدول التالیة «بنغلادیش- الفلبین- الھند- سیریلانكا- الجمھوریة العربیة السوریة- الجمھوریة اللبنانیة- جمھوریة مصر العربیة» وذلك لمدة أسبوع.

كما یمنع دخول جمیع القادمین إلى دولة الكویت من أي جنسیة ممن لدیھم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة وكذلك المحولین من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدین في الدول المشار إلیھا أعلاه خلال الأسبوعین الماضیین ویسمح لمواطني دولة الكویت القادمین من تلك الدول الدخول على أن تطبق علیھم إجراءات الحجر الصحي اللازمة وكلف الجھات المعنیة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ ھذا القرار.

وقد أكد مجلس الوزراء بأن كل الإجراءات والتدابیر التي یتم اتخاذھا ھي لحمایة صحة وسلامة المواطنین والمقیمین بمن فیھم القادمون للبلاد من المقیمین فیھا أو زائریھا ولا تستھدف أفرادا ولا فئة ولا جنسیة ولا دول مما یستوجب من الجمیع أن یتفھم تلك الإجراءات ویستجیب لھا تقدیرا لخطورة الوباء.

كما قرر المجلس تكلیف الجھات المعنیة بإجراء مراجعة یومیة لكافة الإجراءات القائمة واتخاذ ما یلزم نحو تصحیح أي من ھذه الإجراءات أو إلغائھا أو الإضافة علیھا مما یخدم الھدف المنشود