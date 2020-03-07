الرئيس الغانم: نشكر الوزراء على تجاوبهم واتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من «كورونا».. دون مجاملة أو محاباة لأحد

توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين على تجاوبهم واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

وقال الغانم عبر حسابه على “تويتر”: “شكرا لسمو رئيس مجلس الوزراء و الأخوة الوزراء المعنيين على تجاوبهم و اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين و المقيمين من وباء الكورونا دون مجاملة او محاباة لأحد في اجتماعهم الطارئ يوم أمس و يبقى التنفيذ”.

و تابع الغانم: “لازلت أتمنى عليهم الخروج في مؤتمر صحفي على مستوى الوزراء للإجابة على كل الأسئلة و الاستفسارات.. و أكرر شكري و تقديري لكافة الكوادر الطبية والفنية في كافة الجهات المعنية فهم العين الساهرة لحماية الكويت من هذا الوباء”.