الغانم : نشكر الحكومة على إجراءاتها لحماية صحة المواطنين والمقيمين

07 مارس 2020 || أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم السبت عن شكره لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللوزراء المعنيين على تجاوبهم واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في اجتماعهم الطارئ يوم أمس.

وقال الغانم في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» “شكرا لسمو رئيس مجلس الوزراء والاخوة الوزراء المعنيين على تجاوبهم واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا دون مجاملة أو محاباة لأحد في اجتماعهم الطارئ يوم أمس”.

وأضاف “مازلت أتمنى عليهم الخروج في مؤتمر صحفي على مستوى الوزراء للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات” مجددا شكره وتقديره لكل الكوادر الطبية والفنية في جميع الجهات المعنية “فهم العين الساهرة لحماية الكويت من هذا الفيروس”.