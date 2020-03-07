الغانم يدعو السلطتين للعمل على تمكين المرأة الكويتية للعب دور أكبر في كافة المجالات

07 مارس 2020 ||أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بعطاء المرأة الكويتية في كافة المجالات، دعيا السلطتين إلى العمل على تمكينها للعب دور فعال في التنمية المستدامة.

وقال الغانم في تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، “لا يسعني الا ان أحيي عطاء المرأة الكويتية في كافة المجالات والحقول، وهو عطاء إتسم بالمثابرة والاخلاص والمهنية العالية”.

وأضاف الغانم” ولعل آخر مثال حي على عطاء المرأة الكويتية، هو وجودها الفاعل والحيوي في التعامل مع ملف التعاطي مع تفشي فيروس كورونا، فها هي الكويتية حاضرة في الصفوف الأولى من خلال الطواقم الطبية والتمريضية والاغاثية والتطوعية وغيرها”.

ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل حثيثا على تمكين المرأة الكويتية من لعب أدوار اكبر وأوسع في كافة المجالات من خلال تذليل كل العقبات وأوجه القصور التشريعية والعملية، لتحقيق دور فعال وفاصل للمرأة في عملية التنمية المستدامة في دولة الكويت.