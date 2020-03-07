رئيس مجلس الأمة:تأجيل جلسة المجلس أسبوعين التزاما بتوصيات «الصحة» العالمية و«الصحة» الكويتية

07 مارس 2020 ||أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن مكتب مجلس الأمة قرر تأجيل الجلسة العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمدة أسبوعين التزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في دولة الكويت.

وقال الغانم في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم السبت إن القرار يأتي “تغليبا للمصلحة العامة ونظرا إلى الظروف والمستجدات الطارئة والتزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بدولة الكويت”.

وأضاف أن قرار مكتب المجلس يقضي “بتأجيل جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين 10 و11 مارس الجاري لمدة أسبوعين لتكون يومي 24 و25 الشهر ذاته”.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص يومي 22 و23 من الشهر الجاري لفحص جميع الحضور من النواب وموظفي الأمانة والإعلاميين.

وذكر أن مكتب المجلس قرر أيضا العرض على المجلس تمديد مدة دور الانعقاد الحالي بحيث لا يقل عدد الجلسات عن العدد المقرر السابق وفق الجدول الموزع داعيا المولى عز وجل أن يقي الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل سوء ومكروه.