الدلال يستعجل إنشاء جهاز إدارة الأزمات ويطالب بعقد جلسات مجلس الأمة للإطلاع على خطط الحكومة لمواجهة «كورونا»

08 مارس 2020 || طالب النائب محمد الدلال الحكومة بضرورة الإسراع في تشكيل جهاز لإدارة الأزمات والكوارث لمواجهة فايروس كورونا، ومواصلة عقد جلسات مجلس الأمة واجتماعات لمكتب المجلس لاستيضاح ما تقوم به الحكومة ومبررات اصدار قرار فحص القادمين إلى الكويت وإيقافه.

وقال الدلال في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الأمة، إن دولة الكويت تمر مثلما يمر العالم بأزمة فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة الاستعداد المبكر واستشراف المستقبل والتعامل مع الأزمات والكوارث وقت حدوثها.

وأضاف الدلال ان عدم الاستعداد المبكر للمخاطر وتهيئة المؤسسات والمواطنين والمقيمين يسبب خسائر فادحة في البشر ولاقتصادات الدول.

وبين ان التجهيز والاستعداد يحمي الشعوب ويقلل من الاخطار البشرية والمالية مشيرا الي ان بعض الدول انهار اقتصادها بسبب كورونا، وهناك مناطق في بعض الدول اصبحت محاجر صحية.

وأشار إلى أن هناك دول استعدت لهذا الأمر وكان لديها تفكير مسبق وعمل مؤسسي وهي التي استطاعت اليوم ان تتعامل مع كورونا او غيره.

ولفت إلى أن الكويت مرت بأزمات عدة منها الغزو العراقي الغاشم ولم نهيئ أنفسنا لذلك، لافتاً إلى أنه في عام ٢٠٠٣ كان هناك خلاف خليجي وتصعيد إيراني امريكي وحروب اهلية من حولنا وكانت استعداداتنا دون المستوى والتنسيق بين اجهزة الدولة كان ضعيفا جدا، وبمجرد وقوع الأزمة تعقد الاجتماعات ويتم التنسيق.

وأشار إلى ان هناك دول أنشأت أجهزة لإدارة الأزمات والمخاطر مثلما حدث في احدى الدول الإسكندنافية التي استعدت لحروب الشوارع، مؤكداً الحاجة لإنشاء هذا الجهاز بالكويت ويتم من خلاله إدارة أزمة كورونا وأي أزمة أخرى.

واضح الدلال انه تقدم مسبقا بمقترح إضافة إلى أن هناك مقترحين اخرين تقدم بها نواب لإنشاء هذا الجهاز، موضحاً أن هناك موافقة من بعض الجهات لكن البعض الاخر رفض التنسيق .

وكشف الدلال عن ان هذه المقترحات اطلع عليها بعض المختصين وتم عمل دراسة عن تجربة ادارة الأزمات في حلف “النيتو ” وقانون الدفاع المدني في بريطانيا والأردن والإمارات وقطر والسعودية والخروج بتصور تم التوصل من خلاله إلى صيغة مشتركة وتم التوقيع على تلك المقترحات.

واوضح الدلال ان هذه الصيغة قد تكون شاملة عن المقترحات، مشيراً إلى أنه طلب من رئيس مجلس الأمة وبعض اعضاء لجنة المرافق الاطلاع عليه وحسمه واقراره بأسرع وقت خاصة لأهمية هذا الجهاز الذي سيخفف من الضغط على مجلس الوزراء وسيرتقي بالكويت في مواجهه الأزمات.

وأكد الدلال الحاجة إلى عقد جلسات سريعة لمجلس الامة واجتماع لمكتب المجلس وأعضاء المجلس لاستيضاح ما تقوم به الحكومة ومبررات اصدار قرار فحص القادمين إلى الكويت وإيقافه.

وأعرب الدلال عن خالص العزاء والمواساة للأسرة التي توفي ابنائها الثمانية أمس في حريق منزل بمدينة صباح الأحمد.

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