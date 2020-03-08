«الصحة»: تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»

08 مارس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الأحد تسجیل إصابتین جدیدتین إحداھما لمواطنة وأخرى لوافد من الجنسیة المصریة بفیروس كورونا «كوفید – 19» وتم نقلھما إلى المستشفى المخصص لذلك لتلقي الرعایة الصحیة اللازمة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم تسجيل إصابة واحدة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 64 حالة مسجلة منها حالة واحدة تماثلت للشفاء.

وعن الحالتين الجديدتين أوضح السند في بیان أن المواطنة كانت قادمة من الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة فیما كان الوافد قد توجه إلى جمھوریة أذربیجان في زیارة خاصة عن طریق دولة الإمارات العربیة المتحدة وعاد منھا على نفس خط سیر الرحلة ولم یثبت سفره إلى جمھوریة مصر العربیة خلال ستة الأشھر الماضیة.

وأضاف أن الوافد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة وبعد التأكد من تاریخ السفر تم تفعیل إجراءات العزل كونه قادمًا من إحدى الدول التي سجلت إصابات بفیروس «كورونا» وجارٍ نقله إلى المستشفى المخصص لذلك.

ومن جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أن جميع الحالات تتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين، موضحًا أن عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة ثلاث حالات منها حالة واحدة حرجة واثنتان تعتبران مستقرتين.

ولفت السند إلى أن هناك عشر حالات غادرت الحجر الصحي وقد تم تطبيق جميع البروتوكولات المتعلقة بالصحة الوقائية حيالهم قبل دخولهم الحجر وأثناءه وبعد مغادرتهم له.

وذكر أنه تم أخذ المسحة ممن هم داخل الحجر قبل دخوله وخلاله وبعده وتمت مراجعة جميع الحالات ومتابعتها ومراقبتها صحيًّا على مدار الساعة بغية التأكد منها.

وأضاف أنه تم استقبال المواطنين العائدين من العراق وعددهم 105 وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تصب في مصلحتهم وذويهم والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن عدد المسوحات التي أجرتها وزارة الصحة تجاوز 5123 مسحة حتى الآن والعدد في ازدياد كذلك، مبينًا أن عدد مراكز الحجر الصحي بلغ ثلاثة مراكز هي مركز فندق المنقف ويضم 146 مواطنًا أما مركز منتزه الخيران فيضم 580 مواطنًا ومركز الحجر الأخير هو الجون وبلغ العدد فيه 105 مواطنين.

وشدد على أن وزارة الصحة على أتم الاستعداد لتوفير ما يحتاج إليه المواطنون من مستلزمات في حين جميع قطاعات الوزارة وقدراتها مسخرة لراحتهم وخدمتهم.

وقال السند إن هناك دراسة تقدم من المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية يوميًّا منذ بداية الأزمة يتولى إعدادها المركز لدراسة الوضع الراهن والمستجدات في جميع الدول عمومًا لا سيما دول إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية ومنها الكويت.

وبين أن الدراسة تعنى بجميع المستجدات وانتشار الحالات يوميًّا ودراستها في وزارة الصحة بالتعاون مع الفرق المعنية الفنية المشكلة من قطاع الصحة العامة واستشاريين واختصاصيين بالصحة العامة والوبائيات والفيروسات بما من شأنه تحقيق حماية المواطن والمقيم والمجتمع عمومًا.

وذكر أن عدد حالات الإصابة حول العالم جاوز 102 ألف حالة في حين تجاوز العدد في الصين 80 ألف حالة وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات 101 دولة في حين عدد الحالات خارج الصين فاق 21 ألف حالة.

ولفت إلى أهمية المسؤولية المشتركة بين وزارة الصحة وبقية الوزارات والجهات المعنية في الدولة والتعاون المثمر بين جميع القطاعات المختلفة فضلًا عن الجهود المشكورة للمتطوعين.

من جهة أخرى أكد السند أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تتم بإشراف منظمة الصحة العالمية وعلمها وبما يوافق البروتوكولات الدولية والوزارة على تواصل دائم مع المنظمة بهذا الشأن.

وقال السند إن ذلك التواصل يتم بالمخاطبة عبر المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية وهناك عدة معايير يتم أخذها بالحسبان عند النظر في تقييم المخاطر.

وذكر على سبيل المثال بهذا الشأن عدد الحالات التي رصدت في الدول ونسبة عدد الوفيات هناك أو المناطق إضافة إلى عدد الرحلات من الكويت إلى تلك المناطق أو الدول علاوة على طريقة انتشار الفيروس محليًّا أو إذا كان آتيًا من الخارج.

وعن عملية فرز تلك الدول أوضح أنها تأتي عن طريق النظام الصحي في تلك المناطق وهذا يتم مع منظمة الصحة العالمية وبما يبين قدرة النظام الصحي في تلك المناطق على رصد الحالات وتتبعها وكذلك قدرة النظام الصحي على احتواء تلك الحالات والحد من انتشارها من جانبه أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بقطاع الصحة العامة الدكتور مصعب الصالح أهمية تعاون الجميع مع «الصحة» من أجل إنجاح عملية مكافحة الفيروس والتزامهم بإجراءات الوزارة.

وقال الصالح إن ذلك يقوم على ثلاثة محاور الأول هو الالتزام بالإرشادات الصحية والثاني الالتزام بالإجراءات الخاصة بالحجر المنزلي والتواصل المباشر مع الخط الساخن لوزارة الصحة والثالث تجنب الشائعات والعمل على تفنيدها قدر المستطاع.

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