الخدمة المدنية: على الجهات الحكومية عدم السماح للموظفين المشمولين بالحجر الصحي بمباشرة العمل

08 مارس 2020 || وجه ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية كافة للتقيد بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازيًّا سواء كان بالمنزل أو بمراكز الإيواء أو المستشفيات.

وقال الديوان في بيان له نشره اليوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الأمر يشمل الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين تقيدًا بالحجر الصحي الإلزامي الذي قررته وزارة الصحة.

وأكد الديوان الاستمرار في صرف الرواتب الشهرية كاملة للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين كافة المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي وعدم تأثير هذا الحجر في الوضع الوظيفي لهم من حيث تمتعهم بحقوقهم المالية والوظيفية كافة.

وأوضح الديوان أن البيان يأتي في ضوء ما تقرره وزارة الصحة من أنواع للحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازيًّا سواء كان بالمنزل أو بمراكز الإيواء بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» وما قررته من إجراءات للتعامل مع القادمين من المناطق الموبوءة أو المخالطين للحالات الإيجابية المؤكدة.

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