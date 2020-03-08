“التعليمية”: حسم النقاط الخلافية بشأن “المرئي والمسموع”

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، تعديلات قانوني المرئي والمسموع، والمطبوعات.

وقال رئيس اللجنة د.عودة الرويعي، في تصريح بمجلس الأمة اليوم، إن الاجتماع كان مثمرًا حيث ناقش النقاط الخلافية بين الوزارة واللجنة، وتم التوصل إلى اتفاق شامل على التعديلات مرجحًا أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية الأسبوع الجاري لرفعها إلى مجلس الأمة ليتم التصويت عليها.

وأوضح الرويعي أن التعديلات على القانونين شملت قضايا خاصة بالتعبير عن الرأي والإجراءات المتبعة في قضايا معينة، مؤكدًا أن التعديلات تدفع نحو المزيد من الحريات والمزيد من التسهيلات بشأن التراخيص الخاصة بالمؤسسات الإعلامية والصحف الورقية.

وقال الرويعي إن “التعديلات ستكون محل اهتمام وقبول شرائح المجتمع ممن لديهم آراء تتعلق بها”.