وزير التربية: توفير الوقاية التي يحتاج إليها الطلبة في حال استئناف الدراسة

08 مارس 2020 || أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ضرورة توفير الخدمات الوقائية التي يحتاج إليها الطلبة في حال استئناف الدراسة وتوعيتهم إعلاميًّا وتعليميًّا بأهمية منع التجمعات لما لها من مضار سلبية.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع الوزير الحربي اليوم الأحد والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للاطلاع على جاهزية الهيئة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا كوفيد – 19» في حال استئناف الدراسة.

وشدد الوزير على أن صحة أبنائنا الطلبة وسلامتهم فوق كل اعتبار، مؤكدًا أهمية أخذ الاحتياطات الوقائية الصحية اللازمة لسلامة الطلبة والطالبات.

وأوضح أن دولة الكويت ممثلة بمجلس الوزراء لا تألو جهدًا ولا وقتًا في توفير البيئة الصحية الوقائية إذ قدمت الدعم والتسهيلات كافة لتصدي وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية لمنع تفشي الفيروس.

وذكر البيان أن الحربي وإدارة الهيئة ناقشا كيفية تطبيق المنصة التعليمية في كليات الهيئة ومعاهدها لما لها من أهمية علمية في الوقت الراهن إضافة إلى أنها تفيد الطالب مستقبلًا في تحصيله الدراسي.

وأشار إلى أن الوزير أثنى على جهود الهيئة التي تبذلها في التصدي لهذه الأزمة، متمنيًا استمرارها ومتابعة مستجداتها أولًا بأول وتوفير المستلزمات كافة التي تحتاج إليها الهيئة.

من جانبه قال المدير العام للهيئة الدكتور علي المضف وفقًا للبيان إن مشروع المنصة التعليمية قائم وفعال حاليًا وجارٍ العمل على تطويرها بما يناسب الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وبين أن الهيئة عملت منذ بداية الظروف الاستثنائية على وضع الحلول والبدائل في إدارة الأزمة الحالية وأعلنت للطلبة والطالبات تأجيل الاختبارات والفعاليات الخاصة بالكليات والمعاهد حرصًا منها على سلامة الطلبة.

وأفاد أنه تم العمل من خلال اللجنة العليا للقبول على إمكانية إجراء التعديلات اللازمة على التقويم الدراسي إذا تطلب الأمر، مضيفًا أن الكليات تعمل حاليًا على تفعيل فرق إدارة الأزمات التي تم تشكيلها لتجهيز المرافق للطلبة بما يلائم احتياطات الوقاية الصحية المطلوبة لمنع تفشي الفيروس.

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