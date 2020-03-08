وزير الصحة يصدر قرارًا لتنظم تسجيل الأدوية والمستحضرات البيطرية

08 مارس 2020 || أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد قرارًا بشأن تنظيم تسجيل الأدوية والمستحضرات البيطرية وتداولها وفق ضوابط فنية متطورة وموافقة لمعايير ونظم تسجيل الأدوية البيطرية العالمية.

وقال وكيل الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر في بيان صحفي إن هذا القرار يأتي تفاديًا لأي تأثيرات ضارة على صحة الإنسان واتباعًا لأفضل الممارسات وأحدث المعايير العالمية لسلامة منتجات الأغذية.

وأضاف البدر أن القرار يعد أول قرار وزاري يعمل به في شأن تسجيل الأدوية البيطرية منفردًا عن القرارات الوزارية الأخرى التي تتعلق بالاستيراد والتسجيل والتداول في جهاز الرقابة الدوائية والغذائية.

وأكد أهمية تنظيم عملية تسجيل الأدوية والمستحضرات البيطرية وتداولها وتحديثها دائمًا لما لها من تأثير مباشر على صحة الحيوان والإنسان وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة.

وأشار إلى دور الأدوية البيطرية في علاج الأمراض التي تصيب الحيوان وكذلك دورها في انخفاض نسبة انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان ما يؤدي إلى منع انتشار الأمراض حيوانية المنشأ ومنع انتشار الأوبئة ونقل العدوى للإنسان.

وأوضح أن القرار يضمن جودة المستحضرات البيطرية المتداولة وفعاليتها وسلامتها داخل دولة الكويت إذ حدد المتطلبات اللازمة لتسجيل الأدوية المصنفة بناء على الفصائل الحيوانية المستهدفة كأدوية ومستحضرات بيطرية لحيوانات منتجة لأغذية الاستهلاك الآدمي أو غير منتجة لأغذية الاستهلاك الآدمي.

وبين أن القرار حدد أيضًا متطلبات التسجيل الخاصة بكل نوع كدراسات الثباتية والسمية والدراسات السريرية ودراسة متبقيات الأدوية لتحديد فترة انسحاب الدواء من جسم الحيوان المنتج للأغذية للاستهلاك الآدمي.

وأفاد بأن القرار تضمن أيضًا المتطلبات الخاصة بالوكيل المحلي والشركة صاحبة حق التسويق والشركة المصنعة لضمان توفر أدوية ومستحضرات بيطرية بأفضل مستوى من الجودة والفعالية.

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