المويزري يدعو إلى تطبيق توصيات «الصحة العالمية» على مختلف أجهزة الدولة

08 مارس 2020 || أشاد النائب شعيب المويزري بجهود العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس «كورونا»، معتبرًا أن تعطيل جلسات مجلس الأمة في ظل استنفار أجهزة الدولة أمر غير مقبول.

وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “برغم أن الجهود المبذولة من رجال وزارة الداخلية والكوادر الطبية كبيرة جدًّا، إلا أن الخطط الحكومية وأجهزتها بشكل عام أثبتت ضعفًا في مواجهة الأزمة”، مؤكدًا أن “المنطق يفرض عدم المجازفة بسلامة وصحة المواطنين والطلبة بمختلف المراحل”.

وأضاف أن من صور الضعف تخبط القرار الحكومي بإلغاء شرط الشهادة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء والذي أسفر عنه دخول الكويت ما يقارب 30 ألف مسافر من خلال 120 رحلة والآن باتوا موجودين فمن هو المسؤول عن هذه الأعداد؟وفيما يتعلق بتأجيل جلسات مجلس الأمة قال المويزري “ليس من حق رئيس مجلس الأمة إلغاء جلسة 10 مارس الجاري لأنه تم تحديدها بقرار من المجلس”.

وأوضح أنه ” إذا كان إلغاء الجلسة أو تأجيلها يتعلق بتوصيات من منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة فمن المفترض أن يطلع الشعب الكويتي على هذه التوصيات”، مضيفًا “من غير المعقول أن تتعلق هذه التوصيات في 50 نائبًا و16 وزيرًا فقط”.

وقال المويزري ” إن أعضاء السلطتين هم جزء من الشعب الكويتي وبالتالي إذا كان هناك تعليمات أو توصيات معينة يجب أن تكون واضحة فهناك عشرات الآلاف من الكويتيين يداومون وبشكل يومي في وظائفهم”، وأضاف متسائلًا “لماذا نحن الخائفون على صحتنا ونقوم بإلغاء الجلسات أو تعطيلها”؟ واعتبر أن ” 66 شخصًا ليسوا من الصحابة فهم جزء من الشعب الكويتي فمن المفترض إذا فيه توصيات من وزارة الصحة تتعلق في تأجيل مثل هذه الاجتماعات يجب تنبيه المواطنين والمواطنات الذين يداومون بمختلف الجهات الحكومية حماية لهم ولهذا يجب أن يكون هذا المجلس بجميع أعضائه شفافين مع المواطنين فهم الأولى منا بالتعليمات الصحية”.