السبيعي يقترح منح أبناء المرأة الكويتية إقامة دائمة أياً كانت أعمارهم أوجنسياتهم

09 مارس 2020 || أعلن النائب الحميدي السبيعي أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب لمنح أبناء المرأة الكويتية إقامة دائمة أياً كانت أعمارهم وأياً كانت جنسياتهم.

ونص الاقتراح على ما يلي: «المادة الأولى»: إضافة مادة جديدة برقم «15 مكرر» إلى القانون رقم «17» لسنة 1959 ونصها كالتالي: ” يمنح أبناء المرأة الكويتية إقامة دائمة أياً كان عمره وأياً كانت جنسيته “.

«المادة الثانية »: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: في إطار السعي للتخفيف من معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومن غير محددي الجنسية وسعياً لطمأنتها على أبنائها وعدم الدخول في موضوع التجديد السنوي لإقامات الأبناء الذي يعتبر عبئاً متعباً لها فإنه من الواجب تذليل المصاعب أمامها من خلال منح أبنائها إقامة دائمة.

كما أن منح الإقامة الدائمة يعتبر أقل شيء يقدم لأبناء الكويتية مبدئياً في سبيل تسهيل حياة الأسرة ومنحها مزيداً من الاستقرار، وأنه ليس مقبولاً أن يعامل أبناؤها معاملة الأجنبي بعد بلوغه سن الـ 18 ما يتسبب في مشاكل كبيرة للأبناء تعود تبعاتها سلباً على المرأة الكويتية للأسف.

حيث أننا من خلال هذا الإجراء نكون قد وفرنا للمرأة ولأبنائها أبسط حقوقها في تحقيق حياة كريمة للأبناء من خلال ضمان عدم الدخول في مشاكل مخالفة الإقامة وهذا ما يتعرض له الكثير منهم الأن وهو ما لا نقبل به إطلاقاً.

«إع»