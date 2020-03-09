العدساني يطالب بدراسة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس “كورونا”



دعا الى عدم إقحام الشأن السياسي فيما يتعلق بالأمن الصحي

09 مارس 2020 || طالب النائب رياض العدساني مجلس الوزراء بدراسة التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميا على الكويت، والتي أدت الى انخفاض أسعار النفط وخسائر لأسواق المال المحلية والعالمية.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن ” انتشار فايروس كورونا عالميا اضافة الى بعض الأمور السياسية في المنطقة أفرزت آثارا اقتصادية أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط”.

وأضاف ان ذلك سيؤثر على ايرادات الدولة التي تعتمد كليًا على صادرات النفط، لاسيما ان الكويت تصدر ما يقارب ٨٠٪ من إنتاجها للنفط الى دول شرق اسيا”.

وأوضح أن تداعيات انتشار كورونا طالت مؤشرات أسواق المالية المحلة والعالمية، مما سيؤثر أيضا على الكويت باعتبار اعتماد الهيئة العامة للاستثمار على الاستثمارات الخارجية وارتباط بعض استثماراتها بحركة الأسهم المحلية والخارجية.

وبين ان كل هذه الأمور تمثل تحديات على الحكومة التي يجب ان تباشر مسؤولياتها من خلال الالتزام بالميزانية وترشيد الإنفاق وضبط الأمور المتعلقة باللوائح والنظم المتعلقة بميزانية الدولة.

وطالب العدساني بإعادة دراسة وتقييم الأصول المتعلقة بالصندوق السيادي وصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام.

واشار العدساني الى رسالة وجهها الى الحكومة الاسبوع الماضي ، قائلا “أكرر تلك الرسالة اليوم بضرورة معالجة القضايا العالقة لان الوقاية خير من العلاج وهناك أمور صحية ومهنية كبيرة جدا، ويجب عدم اقحام الشأن السياسي فيما يتعلق بالامن الصحي ” وأضاف “هناك اثار سياسية واقتصادية يجب النظر فيها وعدم استبعاد القضايا المتعلقة بنزول البورصة وانحدار اسعار النفط ومدى انعكاسها على ايرادات الدولة” .

«م.

خ»