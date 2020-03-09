صفاء الهاشم: تقدمت ومجموعة من زملائى باقتراح لتعديل الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

قالت النائب صفاء الهاشم، “تقدمت اليوم ومجموعة من زملائى وبصفة الاستعجال الإقتراح بقانون لتعديل أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والأوبئة، أهمها تخويل وزير الصحة لفرض قيود مؤقتة أو دائمة على حركة دخول وخروج الأشخاص فى أي معبر من معابر البلاد”.

وأضافت الهاشم، “اقتراح القانون ينص أيضا على إخضاع المقيمين المتمتعين بإقامة والعائدين من بلدانهم إلى الكويت للفحص الطبي والعزل، وفى حال عدم الإمتثال للإجراءات الصحية يرحّل فورا إلى بلده مع منع العودة إلى دولة الكويت بصفة نهائية”.