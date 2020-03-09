الرئيس الغانم: اجتماع مصغر غدًا لمكتب المجلس بحضور رئيس الحكومة والوزراء ومن يرغب من النواب بشأن “كورونا”

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عقد اجتماع مصغر يوم غد بين مكتب المجلس وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين بشأن مناقشة تطورات مرض «كورونا» مبينًا أن المجال مفتوح لمن يرغب بالحضور من النواب.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ” كما ذكرت في تصريحي عندما ألغينا انعقاد الجلسة الطارئة بخصوص «كورونا» بأنه سيتم الاستعاضة عن الجلسة بلقاء مصغر بين مكتب المجلس والمعنيين في الحكومة”.

وذكر أنه سيكون هناك اجتماع بين مكتب المجلس وسمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين يوم غد عند الساعة الثانية عشرة والنصف، مضيفًا ” لمن يرغب من النواب حياه الله يوم غد في مكتبي للاطلاع على آخر تطورات «كورونا» وما قامت به الحكومة من إجراءات لمكافحة هذا الوباء”.

وقال الغانم “إننا نطبق ونلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في دولة الكويت قدر المستطاع، وندعم ونساند الإخوة المعنيين في الحكومة”.

وأوضح الغانم أن يوم غد فرصة للإجابة عن بعض الاستفسارات التي قد تكون موجودة من النواب، مشيرًا إلى أنه تم جمع العديد من الأسئلة لتوجيهها للوزراء.

وذكر “لن يكون الاجتماع مطولًا حتى لا نشغل الوزراء عن القيام بأعمالهم، إنما هو تنفيذًا لما ذكرته في السابق بأنه سيكون استعاضة عن الجلسة الطارئة التي ألغيت بلقاء مصغر مع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين”.

وجدد الغانم شكره للكوادر الطبية والفنية المتخصصة في وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى كافة بالإضافة إلى المتطوعين.