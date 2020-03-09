الملا يطالب باستمرار تعطيل الدراسة وإيقاف البورصة لفترة لا تقل عن أسبوع

09 مارس 2020 || طالب النائب د.

بدر الملا الحكومة بقرارات حاسمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» الذي تجاوز حدود التأثيرات الصحية إلى تداعيات اقتصادية، مؤكدًا أنه آن الأوان لأن يكون لدى الكويت فريق لإدارة الأزمات.

وأضاف الملا بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الكويت تمر اليوم بأزمة غير مسبوقة وتتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات باستمرار تعطيل الدراسة حتى تنقشع هذه الغمة كون التجمعات هي بؤرًا لاستفحال هذا المرض.

وقال الملا إن بداية الأزمة شهدت تصعيدًا سياسيًّا، مبينًا أنه طالب بضرورة الابتعاد عن التصعيد السياسي وترك معالجة الأمر للحكومة إلا أن الجميع فوجئ بقرارات تسمح بدخول الآلاف للكويت دون فحص وبعد الضغط النيابي تراجعت الحكومة واتخذت قرارات حصيفة في هذا الأمر.

وأضاف أن البورصة تأثرت أيضًا بشكل كبير من تداعيات هذه الأزمة ويجب تفعيل المادة ٤٤ من قانون هيئة أسواق المال وإيقاف البورصة لفترة لا تقل أسبوع حتى تتضح آثار هذه الأزمة على السوق الكويتي الذي يتأثر أيضًا بالأسواق الخليجية والعالمية.

وقال الملا إن البنك المركزي يجب أن يتخذ قرارات تحمي المقترضين ممن لديهم أصول تأثرت بسبب تداعيات الأزمة كما يجب على الحكومة أن تعيد النظر في الإنفاق المستهدف بالميزانية الجديدة في ظل الانخفاض الحاد والسريع لأسعار النفط .

وأكد الملا ضرورة إشراك القطاع الخاص في مواجهة المشكلة وأن يكون له دور مجتمعي واضح.

وأشار الملا إلى أن العديد من الشباب الكويتي يحتاج إلى الدعم بعدما أصبح عليه قروض من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع تراجع قطاع التجزئة كما يجب على هيئة الاستثمار أن تبحث في تنويع أصول الصناديق المستثمرة في أسواق المال العالمية.

ولفت الملا إلى أهمية توفير وسائل صحية في حافلات النقل العام وأن تكون الحكومة حكومة وقاية وليس حكومة علاج وأن تتوقع الأزمات وتضع لها الحلول.

«إع»

«إع»