المجلس البلدي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء

09 مارس 2020 || قال وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الدكتور خالد الفاضل إن المجلس البلدي ھو شریك رئیسي مع مؤسسات الدولة من خلال أدواره الھامة التي یساھم من خلالھا بتحقیق الأھداف التنمویة للدولة.

جاء ذلك في كلمة الوزیر الفاضل على ھامش توقیعه مذكرة التعاون مع رئیس المجلس البلدي أسامة العتیبي، مضیفًا أن توقیع المذكرة سیساھم بمزید من التعاون بین وزارة الكھرباء والماء كجھة تنفیذیة بالدولة والمجلس البلدي كونه المسؤول عن الاستراتیجیات المتعلقة بتخصیص الأراضي.

وأوضح الفاضل أن مذكرة التفاھم تتضمن تبادل الخبرات والمعلومات إضافة إلى تزوید المجلس البلدي بالدراسات الفنیة المطلوبة من وزارة الكھرباء والماء من المختصین بھذه المجالات والتي ستجد صدى واسعًا من المجلس وذلك من خلال إقرار السیاسات ذات الصلة.

من جانبه قال رئیس المجلس البلدي أسامة العتیبي إن التوقیع یعد سابقة للمجلس بالتعاون مع مؤسسات الدولة، موضحًا أن ھذه الاتفاقیة بدئ العمل علیھا منذ حوالي العام “والیوم نحن نقطف تلك الجھود”.

ولفت إلى أن مذكرة التعاون تمكن المجلس البلدي من اتخاذ قرارات سلیمة وأن یكون ھناك خط مفتوح وتعاون أمثل مع وزارة الكھرباء والماء إضافة إلى تشكیل فریق عمل كمنصة لھذه الاتفاقیة لیمثل الدراسات الفنیة ویمد خطوطًا سریعة لاتخاذ القرار.

وذكر أن المذكرة ستساھم بتقلیص المساحات الزمنیة مع وجود نظرة مستقبلیة، لافتًا إلى أن القرارات ستكون مغطاة بلوائح دون أن تكون منفردة ما یوفر الوقت على الوزارة والمجلس.

«إع»