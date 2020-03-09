الدلال يسأل عن نتائج دراسات لجنة «مواءمة سوق العمل ومخرجات التعليم»

09 مارس 2020 || وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ووزير التربية ووزير التعليم العالي سعود الحربي بشأن مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وقال في سؤاله للوزيرة العقيل ” في ظل أزمة التوظيف التي تعاني منها الحكومة شكلت لجنة حكومية لبحث مواءمة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم”.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي: 1- قرار تشكيل هذه اللجان ومدة تكليفها وعدد الاجتماعات المعقودة والتوصيات التي خرجت بها.

2- الدراسات أو البحوث أو التقارير التي أعدتها اللجنة بخصوص هذا الموضوع.

وجاء في سؤاله للوزير الحربي إنه “في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 2019/04/17 استعرضت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مجموعة من التخصصات المطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل مستقبلًا”.

وطالب تزويده بالآتي:1- هل تتوفر هذه التخصصات في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو في خطط الابتعاث الخارجي والداخلي ؟ يرجى تزويدنا بتفصيل ذلك.

2- إذا كانت هناك تخصصات غير متوفرة في أي من الجهات المذكورة في السؤال الأول، هل هناك خطط لتوفير هذه التخصصات بالمستقبل؟ يرجى تزويدنا بتفصيل ذلك.

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