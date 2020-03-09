الدلال يسأل وزير الخارجية عن دور الوزارة تجاه ما يجري ضد المسلمين في الهند

09 مارس 2020 || وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد قال في مقدمته: شهدت جمهورية الهند قبل أيام موجة عنف إثر إقرار قانون جديد للجنسية يتضمن تمييزًا ضد المسلمين الهنود، حيث قتل أكثر من 38 إنسانًا مسلمًا خلال تلك الأيام، وأحرقت عدة مساجد في المنطقة أو تعرضت للتخريب، وقد أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كما ذكر في الأخبار، ميشال باشليه عن قلقها ” من المعلومات التي تشير إلى عدم تحرك الشرطة أمام هجمات مجموعات أخرى ضد مسلمين” ، ونظرًا لدور الكويت وجهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية على الصعيد الدولي، لذا يرجى إفادتي بالتالي: 1- ما دور الذي قامت به وزارة الخارجية تجاه ما يجري في دولة الهند ضد الهنود المسلمين مع الحكومة الهندية؟ 2- هل تواصلت وزارة الخارجية مع منظمة المؤتمر الإسلامي بصدد ما يجري والخطوات المرجوة لإصلاح الوضع ورفع المعاناة عن مسلمي الهند؟ 3- هل هناك تنسيق بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرها للعمل على الضغط على الهند لرفع الظلم عن المسلمين الهنود؟«ع.

إ»