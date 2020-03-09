الحويلة يسأل وزير العدل عن مشروع إنشاء فرع لبيت الزكاة في «صباح الأحمد»

09 مارس 2020 || وجه النائب د.

محمد الحويلة سؤالًا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي عن مشروع إنشاء فرع لبيت الزكاة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

ونص السؤال على ما يلي: خصصت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موقعًا بمساحة «5000» متر مربع لإنشاء فرع لبيت الزكاة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1-هل تم تسلم الموقع المحدد في مدينة صباح الأحمد السكنية لإنشاء فرع لبيت الزكاة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات التي اتخذت للبدء في إنشائه؟ 2-هل حدد جدول زمني للإنشاء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي به، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما معوقات ذلك؟«إع»