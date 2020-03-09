عبدالله الكندري يسأل الشيتان عن أسباب عدم استكمال مبنى «إدارة الجمارك» والميزانية المخصصة له

09 مارس 2020 || وجه النائب عبد الله الكندري سؤالًا إلى وزير المالية براك الشيتان قال في مقدمته: وفقًا للمادة «۱۷» منأن ” للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”، نشرت إحدى الصحف في تاريخ 20 إبريل 2014 موضوعًا خاصًّا بمبنى الإدارة العامة للجمارك الذي يقع مقابل مؤسسة الموانئ الكويتية والذي كانت بداية إنشائه في منتصف الثمانينيات، وحتى يومنا هذا لم يشغل بذريعة وجود عيوب إنشائية، على الرغم من تخصيص ميزانية لهذا المبنى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: «1» ما أسباب عدم استكمال المبنى الخاص للإدارة العامة للجمارك؟ وما آخر المخاطبات حول استكمال المبنى؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات.

«۲» كم تبلغ الميزانية المحددة لإنشاء هذا المبنى؟ «۳» هل يوجد تأخير في المدة الزمنية المخصصة لإنشاء هذا المبنى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات التي اتخذت تجاه هذا التأخير؟ «4» هل يوجد اتفاق لإعادة تأهيل المبنى وترميمه؟ وكم بلغت التكلفة التقديرية؟ وهل أعيد تأهيل المبنى بعد هذا الاتفاق؟ «5» ما الرأي الفني الخاص بحالة المبنى إذا أعيد تأهيله؟ «6» هل سيتناسب هذا المبنى وحجم الإدارة العامة للجمارك الحالية واحتياجها؟«ع.

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