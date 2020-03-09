الحويلة يسأل وزيرة الشؤون عن مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن

09 مارس 2020 || وجه النائب د.

محمد الحويلة سؤالًا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل عن مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن في مدينة صباح الأحمد السكنية.

ونص السؤال على ما يلي: تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية الموقع المخصص لإنشاء منتجع صباح الأحمد لكبار السن في المحور الخدمي بمدينة صباح الأحمد السكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاریخ 2018/02/22 وخاطبت المؤسسة بلدية الكويت لتخصيص الموقع وإعادة تسليمه، وسلمته بلدية الكويت لوزارة الشؤون الاجتماعية في 2018/11/18 للبدء بمراحل الإنشاء والتجهيز.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: «۱» آخر ما توصل إليه مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن في مدينة صباح الأحمد السكنية منذ تسلم الموقع حتی تاریخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بجميع المراسلات التي تمت بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى بشأن هذا المشروع.

«۲» هل طرحت كراسة الشروط والمواصفات؟ مع تزويدي بالمواعيد المحددة من الوزارة بشأن هذا المشروع.

«إع»