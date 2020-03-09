الناطق باسم الحكومة: مجلس الوزراء يقرر تمديد تعطیل الدراسة وإغلاق جمیع صالات السینما والمسارح

09 مارس 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه الیوم عدة قرارات أبرزھا الزام جمیع الجھات الحكومیة بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفین الكویتیین وغیر الكویتیین المشمولین بكل أنواع الحجرالصحي الإلزامي سواء للعلاج أو احترازیا وسواء كان في المنزل أو بمراكز الإیواء أو بالمستشفیات أو غیرھا وذلك تقیدا بقواعد الحجر والمدة التي تقررھا وزارة الصحة .

وقال المزرم في مؤتمر صحفي عقده في قصر السیف عقب اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس قرر أیضا في شأن الإجراءات الاحترازیة المعنیة بتطویق فیروس كورونا المستجد إغلاق جمیع صالات السینما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق ومنع إقامة القاعات المؤقتة حتى إشعار آخر.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تكلیف وزارة الداخلیة التنسیق مع وزارتي الخارجیة والصحة بإیقاف إصدار جمیع سمات الدخول والتأشیرات «الفیزا» بحیث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسیة في تلك الدول بعد اعتمادھا من قبل وزارة الصحة.

وذكر أن مجلس الوزراء دعا الاتحادات الریاضیة إلى وقف النشاط الریاضي والمباریات الودیة حتى إشعار آخر.

وذكر المزرم أن مجلس الوزراء قرر كذلك تمدید العمل بقرار المجلس بشأن تعطیل الدراسة في جمیع المدارس والجامعات والكلیات الحكومیة والخاصة والكلیات العسكریة ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة لمدة أسبوعین إضافیین ومن ثم مراجعتھا على أن یتم تكلیف كل من وزارة التربیة ووزارة التعلیم العالي تقدیم التصورات العلمیة الكفیلة بمعالجة الاحتمالات المستقبلیة والآثار المترتبة على التعطیل وما یتصل ببدائل التعلیم التقلیدي والاختبارات وإجراءتھا.

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