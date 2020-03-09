وزير «الشباب» يجدد الدعوة باستمرار إيقاف النشاط الرياضي المحلي حتى إشعار آخر

09 مارس 2020 || جدد وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الیوم دعوته للأندیة والاتحادات الریاضیة واللجنة الأولمبیة إلى استمرار إیقاف النشاط الریاضي المحلي حتى إشعار آخر نظرا إلى الظروف التي تمر بھا البلاد من انتشار فیروس كورونا المستجد .

جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الذي أكد ضرورة النظر في إیقاف النشاط الریاضي من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا اللاعبین والأجھزة الفنیة والإداریة وكذلك الجماھیر الریاضیة فالجمیع ھدفھم واحد وانطلاقا من ضرورة تفضیل المصلحة العامة ومصلحة الشباب الریاضي على المصلحة الخاصة.

«إع»