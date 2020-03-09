النصف يسأل عن مراكز العناية بمرضى الأعصاب

09 مارس 2020 || وجه النائب راكان النصف سؤالًا إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود عن الأدوية والعلاجات التي توفرها الوزارة لمرضى الأعصاب الكويتيين.

ونص السؤال على ما يلي: نظرًا لانتشار العديد من الأمراض العصبية الحركية القاتلة في العالم والكويت مؤخرًا، وبشكل لافت في السنوات القليلة الماضية، من فئة «MND Motor neuron disease»، والتي تؤثر على المخ والحبل النخاعي، مسببة فقدان التحكم في العضلات اللازمة للحركة والتحدث والأكل والتنفس.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: «1» كم إجمالي عدد مرضى الأعصاب من فئة «MND Motor neuron disease»» في الكويت؟ «۲» كم العدد التفصيلي للمرضى المصابين بالأمراض الآتية:ALS و2PLS وPMA وPGP ؟ «۳» هل يوجد مراكز عناية لهذه الأمراض في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأين تقع؟ وكم عددها؟ «4» هل يوجد لدينا أطباء واختصاصيون في العلاج الطبيعي في هذه الأمراض النادرة؟ «5» كم يبلغ عدد المرضى الذين أرسلتهم وزارة الصحة في الخارج في هذه الفصيلة من الأمراض؟ وكم كلفتهم على الدولة؟ «6» هل توفر الدولة أجهزة طبية حديثة لهؤلاء المرضى مثل أجهزة التنفس صغيرة الحجم، وأجهزة سحب البلغم الذاتية، وأجهزة تحويل «ترجمة» الكلام إلى صيغ مكتوبة؟ «۷» هل تتابع الوزارة دراسات الخلايا الجذعية في معالجة هذه الفئة من الأمراض؟ «۸» ما الأدوية والعلاجات التي توفرها الوزارة للمرضى الكويتيين غير دواء ریلوزول «ريلوتيك»؟ «إع»