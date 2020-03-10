الغانم يترأس اجتماعًا نيابيًّا مصغرًا لمكتب المجلس بحضور رئيس الحكومة والوزراء بشأن «كورونا»

10 مارس 2020 || عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعًا نيابيًّا مصغرًا اليوم برئاسة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الوزراء المعنيين حيث تم بحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس «كورونا».

وحضر الاجتماع ٢٧ نائبًا وستة وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.

واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون خلال الاجتماع كل الإجراءات التي تمت للتعامل مع تطورات انتشار فايروس «كورونا» طبيًّا ووقائيًّا والاستعدادات المستقبلية للتعامل مع انتشار المرض.

وعقب العرض الحكومي فتح باب النقاش للنواب حيث تم التطرق إلى مختلف جوانب هذا الملف المتسارع في حين قام الفريق الحكومي بالرد على مختلف الاستفسارات.