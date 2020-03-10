هايف يثمن دور وزارة الصحة في مكافحة «كورونا» والحد من انتشاره

10 مارس 2020 || ثمن النائب محمد هايف الدور الذي تقوم به وزارة الصحة من أجل مكافحة فايروس «كورونا» والقرارات الحكومية التي اتخذت بهذا الشأن ومنها قرار تعليق دخول بعض الجنسيات إلى البلاد لاحتواء تفشي الوباء.

جاء ذلك في تصريح للنائب بمجلس الأمة اليوم عقب مشاركته في الاجتماع النيابي المصغر لمكتب المجلس الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء المعنيين.

وقال هايف “استمعنا لكلمة من وزير الصحة الشيخ د.

باسل الصباح الذين بين الجهد الجبار المبذول من قبل الطواقم الطبية لوزارة الصحة خلال متابعتهم لتطورات «كورونا» وما آلت إليه الأمور”.

وأكد ضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة وتطبيق قراراتها من قبل الحكومة، لأنهم أصبحوا المرجع الرئيسي الذي يتم الاسترشاد به في شأن هذا المرض الخطير الذي بات ينتشر بشكل سريع في العالم، مطالبًا بدعمهم في تلك الجهود المباركة .

«ع.

إ»