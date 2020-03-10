«الخدمة المدنية»: لا مساس بالحقوق الوظيفية والمالية لمن هم في الحجر الإلزامي

10 مارس 2020 || أكد دیوان الخدمة المدنیة أن لا مساس بالحقوق الوظیفیة والمالیة للموظفین الخاضعین للحجر الإلزامي بمختلف أنواعه، مشیرًا إلى أن فترة الحجر ستعامل كمدة فعلیة في بعض مجالات الوظیفة العامة.

وذكر الدیوان في بیان عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» الیوم أنه یستثنى من النصوص والقواعد التي تقرر استبعادھا مثل مدة المزاولة الفعلیة المقررة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة أو لتقییم الأداء تقییمًا فعلیًّا أو حساب مدد الخبرة العملیة لشغل الوظائف أو رفع المستویات الوظیفیة.

وأشار إلى أن الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه یقطع كل أنواع الإجازات ویستحق الموظف مرتبه كاملًا خلال فترة الحجر ویقصد بالمرتب الكامل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعیة وكل البدلات والمكافآت والعلاوات الشھریة التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

وأوضح أنه یعتمد ما یصدر عن وزارة الصحة في شأن تقریر الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه أو مدته وأن الحالة الوظیفیة للحجر الإلزامي یمنع بموجبه الموظف من مباشرة العمل وفقًا للمدد أو الفترات التي تحددھا وزارة الصحة أیًّا كان نوع الحجر أو مدته.

«إع»