«التربية»: إطلاق المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية لمشروع التعليم الإلكتروني

10 مارس 2020 || أعلن وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي إطلاق المرحلة الأولى من الخطة التشغیلیة لمشروع التعلیم الإلكتروني.

وقال الحربي في بیان صحفي اليوم إن الوزارة بمختلف قطاعاتھا عكفت منذ بدایة انتشار فیروس «كورونا» المستجد على وضع الآلیات والحلول المقترحة لتفادي عواقب ھذه الأزمة واستمرارھا.

وأوضح أن من تلك الإجراءات تفعیل بوابة الكویت التعلیمیة وضم مجموعة متنوعة من مشاریع الوزارة السابقة ومنھا القناة التربویة وتطبیق «سراج» والبوابة التعلیمیة والكتب التفاعلیة والحالیة واستحداث أدوات ومصادر تعلم جدیدة للبوابة كالتحكم بالمسارات التعلیمیة والتغذیة الراجعة الفوریة والفصول الافتراضیة.

وذكر أن الخطة التشغیلیة لمشروع التعلیم الإلكتروني ستحقق الشراكة المجتمعیة مع مختلف الجھات الحكومیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى تمكین المبادرین من العاملین في المجال التعلیمي من المشاركة بصناعة محتوى ھذه البوابة.

وأشار الحربي إلى أن الوزارة تسعى من خلال مشروع التعلیم الإلكتروني إلى تحقیق الأھداف الرامیة نحو تقدیم مصادر تعلیمیة معتمدة متعددة الأشكال والاستخدامات لمساندة التعلیم النظامي في دولة الكویت.

«إع»