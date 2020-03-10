وفيات.. اليوم الثلاثاء

-حمود سعود الفرحان | 90 | شيع | الرجال: الفيحاء / ديوان الفرحان / ق9 / ش91 / م1 | النساء: الروضة / ق4 / شارع أبو موسى الاشعري / م1 | 55298999 | 65111144
-رضيه علي اكبر نوري ارملة/ حسن رضا البلوشي | 82 | شيعت | السالمية / الحسينية الحيدرية | 25317549 | 97252451
-انتصار حمدعبداللهالصبيح زوجة/ جاسم عبدالله العبدالهادي | 63 | شيعت | الرجال: اليرموك / ق1 / الشارع الثالث / م15 | النساء: اليرموك / ق3 / ش2 / ج10 / م6 | 99777722 | 99666621
-حصه جاسم يوسف الهاشل | 79 | التاسعة صباح غد الأربعاء | الرجال: ديوان الهاشل / السرة / ق5 شارع حمد الرومي / م3 | النساء: سلوى / ق12 / ش5 / م51 | 55777000