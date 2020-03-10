بعد دعوة الغانم للاجتماع النيابي – الحكومي: نواب يطلعون على إجراءات الحكومة ويدعونها إلى تشديد إجراءاتها لتحصين الأمن الصحي

حماد: طالبنا وزير التربية بإنهاء العام الدراسي حفاظا على سلامة الطلابهايف يثمن دور وزارة الصحة في مكافحة «كورونا» والحد من انتشارهالعدساني يطالب الحكومة بخطط لمواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد الكويتي



فيصل الكندري: وقوف النواب صفاً واحداً مع كل القائمين على مكافحة «كورونا»الدمخي: متابعات نيابية مستمرة للجهود الحكومية في مواجهة الأزمة

10 مارس 2020 || دعا نواب في مجلس الأمة الحكومة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاصرة فيروس كورونا في البلاد دون أية مجاملة على حساب الأمن الصحي في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لعدد من النواب بعد الاجتماع النيابي الحكومي الذي دعا له رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للاطلاع على اجراءات الحكومة تجاه كورونا ولطمأنة الشعب الكويتي.

وشدد النواب في تصريحات متفرقة إثر انتهاء الاجتماع في مكتب مجلس الأمة على أهمية فحص جميع من قدموا إلى البلاد خلال الفترة الماضية من مختلف الجنسيات كإجراء وقائي ضروري حتى لا يضيع الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة بسبب احتمالات وجود إصابة بالمرض لم يتم فصحها.

فمن جهته كشف مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب سعدون حماد عن موافقة مبدئية لوزير التربية د.

سعود الحربي على إنهاء العام الدراسي الحالي واعتماد نتيجة الفصل الأول للسنة الدراسية بالكامل على ان يتم نقل الطلبة ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر إلى المراحل الدراسية التالية.

وأضاف حماد أنه وعدد من النواب طالبوا الوزير الحربي باتخاذ هذا الإجراء لعدم قدرة الوزارة على فحص هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة بشكل يومي.

وأوضح انه “هناك موافقة مبدئية من الوزارة ولكن الموضوع لم يحسم بعد”، مشددا على ضرورة حسمه والإعلان عنه اليوم.

وقال حماد إنه تحدث خلال الاجتماع عن إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، معربا عن اعتقاده بأن السماح بدخول 10 آلاف شخص قدموا من مصر من دون فحص خطأ كبير وقعت فيه الحكومة.

وأشار إلى أنه وعدد من النواب طالبوا الحكومة خلال الاجتماع بفحص جميع من قدموا للبلاد من الخارج، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يكون هناك ٦ مواطنين مصابين من بين ٢٥٠ مواطنا قدموا من مصر في حين لا توجد أي إصابة بين أكثر من ١٠ آلاف مصري دخلوا إلى البلاد.

وبدوره ثمن النائب محمد هايف الدور الذي تقوم به وزارة الصحة من أجل مكافحة فايروس «كورونا» والقرارات الحكومية التي اتخذت بهذا الشأن ومنها قرار تعليق دخول بعض الجنسيات إلى البلاد لاحتواء تفشي الوباء.

وقال هايف “استمعنا لكلمة من وزير الصحة الشيخ د.

باسل الصباح الذين بين الجهد الجبار المبذول من قبل الطواقم الطبية لوزارة الصحة خلال متابعتهم لتطورات «كورونا» وما آلت إليه الأمور”.

وأكد ضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة وتطبيق قراراتها من قبل الحكومة، لأنهم أصبحوا المرجع الرئيسي الذي يتم الاسترشاد به في شأن هذا المرض الخطير الذي بات ينتشر بشكل سريع في العالم، مطالبًا بدعمهم في تلك الجهود المباركة

ومن جانبه أكد النائب د.

عادل الدمخي أن الاجتماع النيابي-الحكومي المصغر تطرق الي جهود الحكومة ممثلة بالوزارات والمسؤولين وسط اشادة الجميع بتلك الجهود مع وجود بعض التحفظات ومنها عدم وجود خطة لمعالجة مكامن القصور.

وقال الدمخي إن النواب شددوا على ضرورة عقد جلسة لمجلس الأمة من أجل مكاشفة الشعب الكويتي، وكان هناك تأكيد على وجود بعض الأخطاء من جانب الحكومة، متمنياً عدم تكرارها.

ولفت إلى أن النقاش اتسم بالصراحة والشفافية وكان هناك انتقادات من قبل النواب ومطالبات بأن تكون الحكومة أكثر شفافية وصراحة مع الشعب الكويتي.

وأكد على أنه والنواب سوف يتابعون الجهود الحكومية لمواجهة أزمة فايروس «كورونا» وأن هناك تطمينات حكومية على وجود المواد الأساسية، مطالباً الجميع بأن يكونوا يد واحدة في هذه الظروف.

وناشد كل من المواطنين والمقيمين بالتكاتف حول هذه الجهود الحكومية للخروج من الأزمة.

وأعرب الدمخي في ختام تصريحه عن شكره لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لدعوته اعضاء السلطتين لهذا الاجتماع، وكذلك إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ومن ناحيته قال النائب فيصل الكندري إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد للأعضاء خلال الاجتماع أنه تلقى توجيهات من سمو أمير البلاد بأنه “لا تنازل ولا مجاملة على حساب البلد والمواطنين وتسخير جميع الإمكانيات للحفاظ على أمن البلد والأمن القومي والغذائي والصحي المواطنين والمقيمين”.

وأضاف الكندري أن كل من حضروا الاجتماع أشادوا وقدموا الدعم لوزير الصحة والفريق الطبي والكوادر الطبية والسلك العسكري والمتطوعين وكل من يعمل لمصلحة البلد.

وأكد على وقوف النواب صفاً واحداً خلف الجهود التي تبذلها تلك الجهات، مشددا على أن موضوع «كورونا» لا يخص الحكومة وحدها بل أن الجميع معني به.

وطالب الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح التصدي للشائعات المتواترة من وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة كل من يعرض البلد لإشاعات تشق الصف الوطني وبهدف إثارة الفتن.

وأكد الكندري أن النواب سيتابعون مع الفريق الحكومي إجراءات الحكومة في التعامل مع الوباء وآخر المستجدات.

وبدوره طالب النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية واخذ الحيطة والحذر والأمور الاحترازية، وعدم اقحام الجانب السياسي بالجانب الطبي المهني.

وأكد العدساني أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون بكل شفافية ومصداقية ، والعمل كمنظومة متكاملة في مجلس الوزراء.

وأشار إلى وجود قطاعات اقتصادية تأثرت سلبا بسبب هبوط سعر البرميل وانخفاض البورصة المحلية وأيضا أسواق المال العالمية .

وبين العدساني ان هذه القضية عامة تعرضت لها اغلب شعوب العالم ويجب التعامل معها بحذر وحكمة، وعلى الحكومة تعديل سعر البرميل في الميزانية المقبلة وإعادة تقييم الأصول بالنسبة للاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن الميزانية الحالية قد لا تتأثر لأنها تنتهي نهاية مارس الحالي، مؤكدا على ضرورة أن يتم تعزيز الميزانية وفق الاطر القانونية الصحيحة.