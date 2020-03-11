«التعليمية» تبحث إجراءات «التربية» بشأن النهوض بالتعليم .. و«المرافق» تحقق في أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي

11 مارس 2020 || تجتمع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اليوم بحضوروزير التربية ووزير التعليم العالي د.

سعود الحربي لمنقشة عدد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.

وتناقش اللجنة تقريري وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بشأن الخطوات المتخذة من قبلهما والجهات التابعة المعنية بالتحرك للنهوض بالتعليم المقدمين إلىها ، بناء على موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 31/1/2019م.

وتبحث اللجنة تكليف المجلس لها في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 لدراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وديوان المحاسبة في هذا الشأن.

وتتابع اللجنة التعليمية الإجراءات اللاحقة بعد إقرار القانون رقم «76» لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، والقانون رقم «78» لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.

كما تجتمع لجنة المرافق العامة للنظر في تكليف المجلس لها بالتحقيق في أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي، وذلك بحضور وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية إضافة الى وزير التجارة والصناعة وومثلين عن اتحاد المزارعين الكويتيين.