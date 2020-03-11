الدلال يطالب الحكومة بإعلان أعداد المصابين بـ«كورونا» بحسب الجنسية

طالب النائب محمد الدلال الحكومة بـ«إعلان واضح عن أعداد الحالات المصابة بـ«كورونا» وبحسب الجنسية لأن صحة الناس فوق أي اعتبار.. فليزعل من يزعل وليغضب من يغضب».

وقال الدلال في تصريح له اليوم إن «قضية فيروس كورونا مهمة وأساسية جداً والأمر يتطلب مزيداً من التوضيح»، مشيرا الى أن «السؤال الذي لم نجد له إجابة حتى الآن هو: هل الرقم المعلن صحيح أم لا؟ وهل هناك ما يزيد على 80 مصابا في مستشفى جابر؟ وهل بين الذين جاؤوا من مصر من الكويتيين والمصريين مصابون بكورونا؟ وهل هناك أسباب سياسية تمنع من الإجابة على السؤال؟»

وإذ سأل عن الأسباب السياسية، قال الدلال: «الكويتيون يعلمون عن أعداد وأسماء الكويتيين المصابين القادمين من مصر لكنها لم تعلن»، واصفا ذلك بأنه «مأساة»، ولافتا الى ان «المسألة لا تحتاج الى أن نغطي الحقائق لأي سبب من الأسباب.. وللأسف هناك حالات مصابة لأشخاص جاؤوا من مصر وأسماؤهم وأسماء عوائلهم متداولة ولكن لم يعلن عنهم بشكل رسمي».

وشدد «ليس هناك مجال للمجاملة في صحة وسلامة الناس بصرف النظر عن الدولة إن كانت مصر أو تركيا أو غيرها.. ونحن لا نتكلم لنضغط وإنما لنؤكد أن سلامة الناس غير قابلة للمساومة».

وقال: «نريد إجابات واضحة من الحكومة اليوم قبل غداً لتتوضح الأمور للناس.. وعلى مجلس الوزراء الإعلان فورا عن الحقيقة بعيدا عن المحاباة السياسية»، مبينا أن «هناك دولا أغلقت بالكامل ونحن نجامل مصر».

من جهة ثانية، أوضح الدلال: «التقينا مع وزير التربية في اللجنة التعليمية وطلبنا خطة الوزارة كاملة وما هي الآلية التي سيتم العمل بها والاستعدادات في حال فتح المدارس»، مضيفا إن «هناك اجتماعا الأربعاء «المقبل» لبحث المزيد من الملفات مع وزير التربية».