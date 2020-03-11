الكندري: تكاتف الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية المترتبة على «كورونا»

دعا النائب عبدالله الكندري إلى تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا.

وقال في تصريح صحفي إن هناك مبادرات تمت في هذا الشأن لكنها مبادرات متفرقة وفردية ويجب ان يكون هناك توجه عام ومتكامل بهذا الشأن.

وطالب الكندري ملاك العقارات والمجمعات التجارية سواء التي تملكها الحكومة كالتأمينات الاجتماعية أو الأمانة العامة للأوقاف أو القطاع الخاص ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية بإسقاط الإيجارات الشهرية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالصندوق الوطني بالصندوق الوطني ولديهم شهادة سجل وطني معتمدة من الصندوق كجهة حكومية راعية وحاضنة.

كما طالب بإلغاء أي رسوم مالية دورية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظراً للازمة التي تمر بها البلاد.

وثمن الكندري مبادرة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتأجيل فترة السداد للمبادرين فترة ستة أشهر بسبب الضغوطات المالية الناتجة عن تداعيات انتشار كورونا، كما أشاد بخطوة جمعية أبو فطيرة التعاونية بإعفاء أصحاب المحلات الموجودة من الإيجارات تعزيزاً لدورها المجتمعي الوطني.

ولفت الكندري إلى ضرورة أن تحذو كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للاتصالات وغرفة التجارة حذو البنك المركزي بإنشاء صندوق مالي لدعم المساعي الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في مواجهة الطوارئ الصحية.