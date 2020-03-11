المطيري يقترح صرف بدلات الخطر والعدوى لجميع الموظفين بالمراكز الصحية والمستشفيات

11 مارس 2020 || أعلن النائب ماجد المطيري أنه تقدم باقتراح برغبة لصرف بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء لجميع الموظفين الإداريين العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات العامة.

ونص الاقتراح على ما يلي: يواجه العاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية المتواجدون في الخطوط الأمامية الخطر الأكبر لتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا من حيث تعاملهم المباشر مع المرضى المصابين أو المشبه بهم عند استقبالهم في مقار أعمالهم مما يعرضهم لخطر إنتقال الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وتطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «13» لسنة 2012 بشأن منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين في بعض الجهات الحكومية.

لذا فإنني أتقدم بـ ” الاقتراح برغبة ” التالي: صرف بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء لجميع الموظفين الإداريين العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات العامة أسوة بزملائهم الأطباء والفنيين والممرضين والعاملين بالمختبرات من خلال صرف بدل العدوى ولرفع الضرر الواقع على الإداريين في وزارة الصحة إثر عدم صرف هذه البدلات بالرغم من استحقاقهم لها نظراً لطبيعة الأعمال المكلفين بها.

«إع»