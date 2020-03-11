الحويلة يشيد بجهود مواجهة «كورونا» ويطالب بمزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين

11 مارس 2020 || أكد النائب د.

محمد الحويلة أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر الجهود والتقيد بتعليمات الجهات الرسمية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمن الحويلة في تصريح صحفي جهود وزارات الصحة والداخلية والدفاع والخارجية والتجارة والاعلام والتربية والبلدية لحماية المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء في الكويت والعمل على احتوائه وتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية مطالبا بالمزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية للمواطنين.

وقال الحويلة إن وزارة الصحة تتعامل بشفافية فيما يتعلق بعدد الإصابات وطرق التعامل معها، وفحص المخالطين، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية بجانب الكوادر الطبية ذوي الكفاءة العالية لتنفيذ التوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الوباء.

ونوه أيضا بالإجراءات التي اتخذت لسلامة الطلبة الدارسين والمواطنين بالخارج وتوفير الرحلات لإعادتهم الى البلاد وأيضا وقف رحلات الطيران مع البلدان التي ظهر بها الفيروس كورونا، وكذلك ما تقوم به وزارات التجارة والداخلية والإعلام من حملات تهدف الى حماية المواطنين والمقيمين في الكويت.

من جهة أخرى أشاد الحويلة أيضا بتكريم وزير الداخلية النقيب مشعل الهاجري لتعامله الراقي في مساعدة المراجعين واللفتة الإنسانية التي قدمها أثناء قيامة بمهام عمله وهو ما يعكس صورة رجل الأمن الكويتي كما ان تكريمه يعد دافعا لمنتسبي الوزارة لمزيد من العطاء في خدمة وطنهم الكويت.

«إع»