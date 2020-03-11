«الصحة»: جار تجهيز مركز متخصص لفحص «كورونا» للوافدين في أرض المعارض

11 مارس 2020 || أعلن الوكیل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة المھندس عبدالعزیز الطشة عن ان العمل جار لاستكمال تجھیز مركز جدید لفحص الوافدین في أرض المعارض في مشرف یضم طاقما طبیا متخصصا بفیروس كورونا المستجد.

وأضاف الطشة في تصریح لـالیوم خلال تفقده المركز برفقة الوكیلین المساعدین للشؤون الإداریة مرزوق الرشیدي وشؤون خدمة المواطن الدكتور فلاح العازمي أن المركز الجدید سوف یقوم باستقبال المراجعین بشكل یومي بعد اكتمال التجھیز.

من جانبه أشار الدكتور العازمي الى تفعیل الخط الساخن 151 على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنین والمقیمین عن الفیروس.

وأكد ان الوزارة حریصة على العمل الحثیث من أجل تقدیم تقدیم جمیع الارشادات والنصائح الطبیة اللازمة بالتعاون مع الأطباء والمختصین بھذا المجال.

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