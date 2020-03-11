حمدان العازمي يطالب الحكومة بالمزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة «كورونا»

11 مارس 2020 || طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بعدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية، والإعلان بشفافية عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الخروج في مؤتمر صحفي يوضح من خلاله للشعب الكويتي بكل شفافية عدد الحالات المصابة بوباء كورونا والقرارات التي ستتخذ بهذا الشأن”.

وأوضح العازمي أن “الحكومة اتخذت عددا من القرارات المهمة التي تستحق الإشادة مثل غلق قاعات الأفراح والمناسبات، ولكن هناك قرارات أخرى يجب أن تتخذ لا سيما ما يتعلق بوزارة التربية”.

وطالب وزير التربية د.

سعود الحربي باتخاذ قرار حاسم بأن يعلن وقف الدراسة إلى إشعار آخر وأن يتم دمج المراحل الدراسية واحتساب نتائج الفصل الدراسي الأول.

ورأى أن ما يتردد عن اكتشاف حالات مصابة بمرض الكورونا من بين ٧٥٠٠ وافد قدموا من مصر بعد السماح بدخول ٢١ طائرة يتطلب اتخاذ قرار حاسم بوقف حركة الطيران بمطار الكويت إلا للأمور التجارية لمدة أسبوعين على الأقل وتقييم الوضع.

وشدد على ضرورة اعتراف الحكومة بأن دخول هذه الأعداد الكبيرة من إيران ومصر كان قرارا خاطئا ، حتى وإن كانت هناك ضغوط سياسية أجبرت الحكومة على دخول الطائرات.

ودعا إلى تعطيل جزئي للوزارات والهيئات الحكومية التي شهدت تراجعا في إقبال المراجعين في الآونة الأخيرة ومنح بعض الموظفين إجازات مشروطة بعدم السفر خارج البلاد.

كما طالب العازمي وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص بإلزام مؤسسة الموانئ الكويتية وكل الوزارات والهيئات الحكومية بتطبيق قرار الخدمة المدنية بوقف العمل بنظام البصمة.