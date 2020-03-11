الدمخي: ضرورة وضع خطة لتعقيم وتقسيم المناطق التي تكثر فيها العمالة الوافدة

11 مارس 2020 || أكد النائب د.

عادل الدمخي ضرورة وضع خطة لتعقيم وتقسيم المناطق التي تكثر فيها العمالة وعزلها في حال تفشي فيروس «كورونا» بها.

وقال الدمخي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تحدث مع وزير الصحة خلال الاجتماع النيابي الحكومي أمس عن موضوع تخصيص أرض المعارض لاستقبال الوافدين.

ولفت الدمخي إلى أن الأمر ينطوي على خطوة كبيرة نظرًا لإمكانية تنقل العمالة داخل المنطقة والأسواق ومحطات الوقود واختلاطهم بالناس.

وأفاد الدمخي بأن وزير الصحة أبلغه أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لدخول هذه العمالة إلى الموقع عن طريق الدائري السادس السريع بتوزيع معين.

وأوضح أنه اقترح أن يكون الفحص في المدارس المنشأة بالمناطق غير المأهولة أو المناطق المحصورة خارج المناطق السكنية، مشددًا على ضرورة التفكير بالبدائل.

وأكد أنه في حال استقبال العمالة في أرض المعارض يجب أن تتخذ احتياطات أكبر من خلال استخدام حافلات خاصة لنقل العمالة والحرص على عدم اختلاطهم بالناس، محذرًا من أي تهاون في هذا الجانب .

وأضاف أن “أي تهاون في احتياطات السير والدخول بالمنطقة لن يسكت عنه ويجب أن تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية”.

في موضوع آخر قال الدمخي إنه تقدم اليوم باقتراح برغبة لتخفيض ساعات العمل إلى 5 ساعات يوميًّا في ظل تعطيل المدارس لتخفيف الاحتكاك وتمكين الأسر من رعاية أبنائها في البيوت، على أن يتم تعويض العاملين في الصفوف الأولى والثانية في مواجهة فيروس «كورونا» ومن تحتاج ظروف عملهم إلى تواجدهم بدوام كامل.

«إع»