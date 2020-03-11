البلدية: لا تردد في تنفیذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة لمنع انتشار «كورونا»

11 مارس 2020 || أكد المدیر العام لبلدیة الكویت أحمد المنفوحي أن البلدیة لن تسمح بتجاوز القانون وذلك لحمایة الجمیع، مشددًا على أن صحة المواطنین والمقیمین وسلامتهم في البلاد “خط أحمر” لا سیما في ظل الوضع الراھن الذي تمر به البلاد.

وأوضح المنفوحي في بیان صحفي اليوم أن البلدیة لن تتردد في اتخاذ ما تملك من إجراءات لتنفیذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائیة لمنع انتشار فیروس «كورونا» المستجد .

وأضاف أن الأجھزة الرقابیة باشرت عملھا بغلق المقاھي المخالفة لقرار وزارة الصحة وعددھا 33 مقھى إضافة إلى إغلاق 41 صالة أفراح مؤقتة، لافتًا إلى أنه لا مجاملة على حساب صحة المواطنین والمقیمین وسلامتهم.

وأوصى رؤساء قطاعات شؤون المحافظات بتنفیذ قرار وزارة الصحة للتأكید على جمیع العاملین بصالونات الحلاقة والنوادي الصحیة والریاضیة والاجتماعیة بالتزامھا بوسائل الوقایة الشخصیة باستخدام «القفازات والكمامات» والمطھرات والمعقمات إلى جانب غلق المقاھي حال مخالفتھا قرار وزارة الصحة بمنع تداول «الشیشة».

وطالب جمیع العاملین في الأجھزة الرقابیة التابعة لإدارات النظافة وإشغالات الطرق وفرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات سرعة اتخاذ الإجراءات الضروریة بغلق صالات المناسبات المؤقتة وإزالة أي صالة تخالف قرار مجلس الوزراء الخاص بھذا الشأن.

وبین أن بلدیة الكویت كثفت جولاتھا التفتیشیة من خلال فرقھا المیدانیة واتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازیة والوقائیة لمنع انتشار فیروس «كورونا» المستجد تنفیذًا للقرارات الصادرة بھذا الشأن.

وأشار إلى أن ھناك اجتماعات شبه یومیة لمتابعة إجراءات أحكام الرقابة على الأنشطة والمحال التي شملتھا قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في إطار تفعیل خطة الدولة الوقائیة لحمایة الأمن الصحي للبلاد، موضحًا أن حصیلة الإجراءات الرقابیة المتخذة بلغت 262 مخالفة فضلًا عن توجیه 459 تنبیھًا.

وأھاب المنفوحي بأصحاب المقاھي والصالات المؤقتة الالتزام بكل القرارات الصادرة والتعاون مع مفتشي الأجھزة الرقابیة أثناء الجولات التفتیشیة تجنبًا للغلق الإداري.

«إع»