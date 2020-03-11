وزير الصحة: شفاء 3 حالات جديدة اليوم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»

11 مارس 2020 || أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» اليوم الاربعاء مؤكدا أن الفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفائهم من هذا الفيروس.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الانباء الكويتية إنه سيتم نقل الحالات الثلاث الى الجناح التاهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وذلك تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أنه بشفاء هذه الحالات الثلاث يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها في دولة الكويت 5 حالات.

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