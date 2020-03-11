الكويت تعلق جميع رحلات الطيران التجاري اعتبارا من منتصف ليل الجمعة حتى إشعار آخر

11 مارس 2020 || قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأربعاء تعليق جميع رحلات الطيران التجاري المغادرة من والقادمة إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من منتصف ليل بعد غد الجمعة حتى إشعار آخر.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي عقده بمركز التواصل الحكومي ان “الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي ستقتصر فقط على المسافرين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى” موضحا أنه “تم استثناء طائرات الشحن من القرار”.

وأضاف أن “اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس المستجد تضع بالتنسيق مع الجهات المعنية لائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار”.

ويأتي هذا القرار ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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