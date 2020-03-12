«الصحة»: 8 إصابات جديدة مؤكدة ب«كورونا» في الكويت والإجمالي 80 حالة

12 مارس 2020 || أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجیل ثماني حالات إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد في الكویت خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال14 لوزارة الصحة الیوم الخمیس إن الحالات الثماني المذكورة منھا خمس حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لجمھوریة أذربیحان وھم من الجنسیة المصریة وثلاث حالات لمواطنین مرتبطة بالسفر إلى الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في الكویت 80 حالة إلى الآن وتماثلت منھا خمس حالات للشفاء وتتلقى 75 حالة العلاج في المسشفى منھا أربع حالات في العنایة المركزة.

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